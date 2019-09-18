В Крыму можно будет обналичивать деньги в магазинах

В Крыму можно будет снимать наличные с банковских карт в кассах магазинов. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкретные сроки начала действия сервиса пока не называются – все зависит от готовности банков, участвующих в эксперименте.

В рамках стратегии повышения финансовой доступности подобные схемы уже действуют в ряде регионов. Участие в эксперименте принимают Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, Ак Барс и другие. Планы по запуску услуги в Крыму в этих организациях не комментируют, отмечают «Известия».

На полуострове работают семь банков: например, в Республике Крым действует 1 тысяча 265 банкоматов с функцией выдачи наличных. В целом, по этому показателю полуостров находится на 28-м месте среди российских регионов.

Однако, по мнению специалистов, сеть банкоматов недостаточно развита, а потребность в наличных в регионе высока. Сегодня, несмотря на то, что в Крыму действует эквайринг и принимаются карты, в том числе международных платежных систем, безналичные расчеты практически не используются.

Специалисты объясняют это тем, что основная масса торговых и туристических предприятий – это небольшие частные компании, не заинтересованные переходить на безналичный расчет (только по официальным данным, половина всего туристического сектора Крыма находится «в тени»).

Поэтому услуга по «обналичке» в магазинах будет у населения востребована, и представители ЦБ не видят особых проблем для работы подобной схемы.

Пока не совсем понятно, как это будет действовать на практике: крупных магазинов на полуострове мало, а банки вряд ли захотят форсировать события, так как им проще работать именно с безналом.

В ЦБ подробности не разглашают, лишь уточняя, что для Крыма разработана отдельная дорожная карта.

Симферополь, Игорь Юров

Симферополь. Другие новости 18.09.19

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