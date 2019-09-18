Волк, напавший на людей в Крыму, оказался бешеным

Волк, напавший на людей в Симферопольском районе Крыма, был заражен бешенством. Об этом сообщили в департаменте лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами министерства экологии РК.

Ранее ГУ МЧС РФ по РК сообщило, что в минувшие выходные в окрестностях сел Привольное и Перевальное в Симферопольском районе волк напал на трех человек.

Сначала волчица проникла на одно из подворий, где набросилась на собаку. Хозяйка бросилась на помощь псу, волчица покусала ее и убежала.

Через некоторое время зверь напал на двух дальнобойщиков, спустившихся с трассы к ручью.

Когда волчица бросилась на одного из мужчин, второй попытался ее задушить. Но агрессивная самка успела вонзить зубы его руку и ногу.

После чего исчезла в лесу. Так как возникло подозрение, что зверь бешеный, искать волчицу отправились егеря. Отыскать ее оказалось непросто, но нападавшую все же нашли и застрелили.

Всех пострадавших госпитализировали. А тело зверя отправили на экспертизу. Анализы подтвердили подозрение: волк болел бешенством.

По информации Минэкологии Крыма, сегодня на полуострове насчитывается более 300 волков. Они обитают в основном в Крымском природном заповеднике и в степях.

Считается, что на полуостров волки попали в 2015 году, перейдя по льду замерзшего озера Сиваш из Херсонской области Украины.

Ветеринары ежегодно проводят профилактические мероприятия для предотвращения случаев бешенства среди диких животных, сообщает «Российская газета»: в местах обитания лис и волков разбрасывают подкормку с вакциной от этой смертельно опасной болезни. Но если лисы раскусывают еду вместе свакциной, то волки глотают куски целиком, поэтому данная мера не всегда оказывается эффективной.

Добавим, что с начала 2019 года в Крыму зафиксировано 16 случаев бешенства животных, 4 из них – у волков.

Симферополь. Другие новости 18.09.19

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