День ушельца: главы всех муниципалитетов Крыма сложили полномочия

Главы всех муниципалитетов Крыма ушли в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение сложить полномочия главам администраций поступило от главы республики Сергея Аксенова.

«Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. В скором времени вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций в рамках заседаний сессий городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами муниципалитетов», – заявил крымский премьер, надеющийся продлить свои полномочия, правда, пока не понятно в каком качестве. Напомним, сейчас решается вопрос о разделении полномочий главы республики и председателя республиканского правительства.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.09.19

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