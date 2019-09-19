Президент Эстонии: Евросоюз устал от Украины

Евросоюз устал от Украины. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд на полях ежегодного форума Yalta European Strategy.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Европа много лет дает Украине одни и те же советы, но не видит, чтобы страна им следовала: «Не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика – менее олигархической и так далее», – отметила Кальюлайд.

По ее мнению, новая украинская власть должна ускорить развитие страны: «Хочу подчеркнуть: это не значит, что до сих пор ничего не делалось. Напротив, реформы, проведенные за прошлые годы, создали фундамент для того, чтобы сейчас получить результат… Делайте то, что вы должны делать на пути к ЕС, ведь в любом случае должны это делать. Вам нужно изменить экономический климат, нужно честное правосудие независимо от обстоятельств». Президент Эстонии отметила, что до конца года ЕС вряд ли решится смягчить санкции и в отношении России, но признала: однозначного консенсуса относительно того, является санкции эффективными, нет. В Эстонии считают, что ограничительные меры работают,

Но есть и другая вещь, которая способна поддержать санкции – это успех реформ в Украине. Когда мы не видим реального прогресса вашего государства, то у нас остается значительно меньше аргументов для того, чтобы отстаивать санкции. Но в ряде стран придерживаются другой точки зрения:

«Да, не все разделяют это мнение, приходится убеждать в этом других. Но есть и другая вещь, которая способна поддержать санкции – это успех реформ в Украине. Когда мы не видим реального прогресса вашего государства, то у нас остается значительно меньше аргументов для того, чтобы отстаивать санкции», – заявила Кальюлайд украинским журналистам.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.09.19

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