Присяжные в третий раз оправдали крымчанина, обвиняемого в убийстве

В Крыму суд присяжных в третий раз оправдал мужчину, обвиняемого в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в октябре 2017 году 24-летний житель города Саки решил разобраться с мужчиной, которого заподозрил в избиении матери своей девушки. Он нанес предполагаемом обидчику удар палкой и не менее четырех ударов кулаком в голову, плечи и руки. От полученных травм мужчина скончался.

Парню предъявили обвинение в убийстве. В суде обвиняемый ходатайствовал о рассмотрении дела присяжными. Это было первое дело, рассматриваемое присяжными заседателями в районных судах Крыма.

В октябре 2018 года Сакский районный суд с участием коллегии присяжных заседателей молодого человека оправдал. Сторона обвинения обжаловал приговор. Верховный суд Крыма отменил оправдательный приговор и вернул уголовное дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд, но иным составом суда. Новый состав коллегии присяжных опять оправдал подсудимого.

Прокуратура снова обжаловала вердикт, но переквалифицировала обвинение: на этот раз сакчанину инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

«Суд присяжных заседателей в новом составе вновь оправдал подсудимого уже по обвинению в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 111 УК РФ. На основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей Сакский районный суд Республики Крым вынес оправдательный приговор. Приговор не вступил в законную силу», – сообщили в суде.

Саки, Лиана Макоба

Саки. Другие новости 19.09.19

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