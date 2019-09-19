В Севастополе предприниматель зарыл 2 тонны мяса

В Севастополе предприниматель закопал в землю 2 тонны просроченного мяса.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, импровизированный могильник обнаружили у Монастырского шоссе. Куриные тушки, свинину и говядину, непригодные для продажи, свалили в яму и слегка присыпали землей.

Однако законодательство требует такие отходы перерабатывать либо сжигать. Предпринимателя за нарушение правил обращения с биологическими отходами оштрафовали на 5 тысяч рублей

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 19.09.19

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