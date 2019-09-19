Украина возбудила уголовное дело против крымских журналистов за участие в конференции ОБСЕ

Расположенная в Киеве прокуратура несуществующей «Автономной республики Крым» возбудила уголовное дело против крымских журналистов, принимавших участие в конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме прочего, украинских следователей интересует, каким образом крымчане получили европейские визы и кто организовал их присутствие на конференции.

Расследование поручено СБУ.

«Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда с временно оккупированной территории АР Крым с целью участия на ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве .

Данные сведения внесены в ЕРДР по обращению Представителя Президента Украины в АР Крым Антона Кориневича. В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда «делегатов» с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включение их в состав официальной делегации РФ.

Расследование будет проводится Службой безопасности Украины», – говорится в сообщении прокуратуры «АРК».

Напомним, присутствие крымских журналистов на конференции сопровождалось скандалами. Делегации Украины, США и Канады неоднократно пытались сорвать доклады крымчан и прерывали их выступления антироссийскими репликами.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.09.19

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