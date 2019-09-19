«Запущенное состояние является нормой»: в Севастополе разгорелся скандал вокруг детского сада

Департамент образования Севастополя обвиняют в попытке замять скандал с детским садом, условия пребывания детей в котором, по мнению родителей, не соответствуют ни СанПИНам, ни здравому смыслу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для очередного скандала послужил одновременный выход на трех телевизионных канала Севастополя репортаж о детском саде №88.

«Всем родителям, чьи дети посещают это дошкольное учреждения, стало понятно, что транслируется так называемая «джинса» – «заказной сюжет», смысл которого убедить широкий круг общественности в том, что «жалобы родителей преувеличены», – заявила председатель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

По ее словам, в детском саду №88 по-прежнему немало проблем: оставшийся в неизменном с постройки детского сада в 1960-х годах санузел группы №4, разваливающиеся окна группы №8, зафиксированный еще прошлой проверкой прокуратуры грибок и многое другое. Нарушений условий пребывания детей в детском саду №88 столько, что они с трудом поместились в одно поле на сайте единого реестра проверок (прокурорская проверка 10.12.2018г. № 00180702283232).

«Однако выводы прокуратуры не стали основанием для того, чтобы администрация детского сада взялась за тряпку и мастерок и начала наводить порядок в детском учреждении, – говорит Голубева. – Гораздо проще оказалось снять «заказной сюжет», чтобы убедить всех, и себя, прежде всего, в том, что никаких нарушений в детском саду нет.

В понедельник о визите телекамер и чиновников из Департамента образования в детском саду №88, естественно, знали, поэтому за выходные дни побелили бордюры, почистили газоны от осенней листвы и вымыли хлоркой детские шкафчики. Утром в группах малышей еще стоял устойчивый запах моющего средства. А пятно плесени из группы №5, принявшей детей после августовского ремонта, исчезло вместе с обоями. За выходные дни стену просто забелили краской.

Проверку Департамента образования под пристальным оком видеокамер телевизионщиков ждала не только нарядная администрация ДОУ №88, но и многочисленные родители, возмущенные «очковтирательством». Но, родителей ни к чиновникам, ни к журналистам просто не подпустили, чтобы те своими неудобными вопросами не мешали снимать нужный сюжет.

В репортаже телеканала «Вести» прозвучало: «Автора снимков не устроил внешний вид потолка и пола, и это стало поводом для проверки в дошкольном учреждении». При этом журналисты почему-то умолчали о том, что общественность особенно возмутил внешний вид санузла группы №4, которую якобы и посещали журналисты. Кстати, по удивительному стечению обстоятельств, на кадрах в видеоролике крупным планом показан совсем другой санузел, более новый, и только на несколько секунд в ролике мелькает туалет группы №4, правда с такого ракурса, где неработающий поддон для мытья детей не видно вовсе. Прекрасная ловкость видеокамеры и, как говорится, никакого мошенничества. Но на этом ложь не заканчивается. Помощник воспитателя, а в народе «няня», которая накрывает на стол в этом репортаже, работает вовсе не в этой злосчастной и заплесневевшей группе №4.

И вновь цитата из видеоролика: «Департамент образования признает: трем группам этого сада действительно нужен ремонт, но не подтверждает, что учреждение опасно для детей. С 2016 года в ремонт электрических сетей, стен, пола и крыши здания вложено около 10 миллионов рублей. Обновить оставшиеся без ремонта три группы планируют в ближайшие три года». Посмотрев на фотографии, сделанные родителями, довольно трудно понять, куда же именно были направлены упомянутые 10 миллионов рублей? Разве что на ремонт кабинетов администрации, в которых стоит приличная мебель и пластиковые окна.

Кстати, кабинет заведующей вновь собирались ремонтировать в 2019 году. Именно такая информация содержалась в Плане мероприятий по поэтапному доведению образовательных организаций города Севастополя до средних по Российской Федерации значений показателей, материально-технического обеспечения в период 2016-2020 годы ГБДОУ «Детский сад №88», подписанном заведующей детского сада. Документ этот был размещен на сайте детского сада и неожиданно (как и все происходящее в этом садике) исчез оттуда сразу после того, как родители воспитанников упомянули о нем на личном приеме у и.о. департамента образования Игоря Белозерова. Стоит ли говорить о том, что никакого ремонта группы №4 или замены окон группы №8 документом не предусматривалось?

Конечно, по данному дошкольному учреждению, по-прежнему, остается множество вопросов. Как получилось, что детский сад оказался в таком состоянии? Почему ГБДОУ №88, многократно проходивший проверки перед началом учебного года, продолжает работать? Куда смотрели проверяющие лица? Почему сметы на ремонт все еще находятся в процессе утверждения и никак не утверждены за пять лет? Почему отсутствует реакция врио губернатора Севастополя Развожаева на резонансную ситуацию с детским садом?

Конечно, чиновникам Департамента образования и администрации детского сада выгодно выставить недовольных положением дел в ГБДОУ № 88 некоторыми манипуляторами, которые якобы раздувают из мухи слона. Создается впечатление, что запущенное состояние детского сада для определенного круга лиц является нормой и обыденным делом».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 19.09.19

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