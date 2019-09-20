В Крыму на территории престижной гостинцы лошадь покалечила ребенка

В Крыму на территории частного гостевого дома лошадь покалечила маленького ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в Байдарской долине на территории престижного гостевого комплекса. Одной из фишек для привлечения туристов были лошади, свободно разгуливающие вокруг гостиницы. Гостям предлагались иппотерапия и конные прогулки. «Наши лошадки ласковые, спокойные, добрые, милые. Они пасутся на воле и очень счастливы, сыты и довольны жизнью», – говорилось в рекламе гостинцы.

Теперь хозяйка табуна и владельцы гостинцы перекладывают вину друг на друга.

«Услышал крик женщины. Она очень сильно кричала. Побежал к ним, чтобы посмотреть, что произошло. Когда подбежал, то увидел окровавленного ребенка с проломленным лицом. Было очень много крови. Была окровавленная рана», – цитирует очевидца происшествия РЕН ТВ.

Как оказалось, одна из лошадей зашла на территорию гостиницы и лягнула 4-летнюю девочку. Ребенок получил множественные переломы костей лица, серьезные ушибы и глубокие раны. Хирурги собирали лицо малышки буквально по кусочкам.

По словам родителей, операция прошла успешно, но пока не понятно, будет ли видеть правый глаз девочки.

Хозяева гостиницы считают, что во всем виновата конезаводчица – она плохо следит за животными, вот они и забегают на территорию комплекса и нападают на отдыхающих.

Владелица табуна вину не признает: «Почему я виновата, что забор не защищает от лошадей? Почему этот забор прогнивает, падает, а я должна охранять их территорию?"

Теперь хозяйка распродает лошадей, в гостинице собираются менять забор, а родители ребенка написали заявление в полицию и готовят иск в суд.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.09.19

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