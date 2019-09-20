В Крыму появился врио председателя Совета министров

Вице-премьер РК Юрий Гоцанюк назначен временно исполняющим обязанности председателя Совета министров Крыма. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас решается вопрос о разделении полномочий главы республики и председателя правительства.

По словам Сергея Аксенова, он тему пока не изучал, но если это случится, то без перестройки структуры, увеличения штатной численности и финансирования.

Кроме того, вновь избранный глава Крыма анонсировал обновление кабмина, но отметил, что большинство министров подписывались под обязательствами выполнения ряда программ. Поэтому, скорее всего, продержатся до конца года.

Виталий Нахлупин, которые несмотря на возбужденное в отношении него уголовное дело, не был исключен из состава предыдущего правительства, в новый Совет министров не войдет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.09.19

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