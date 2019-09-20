Глава Крыма назначил своего представителя в Сенате РФ

Ольга Ковитиди сохранила пост представителя главы Крыма в Совете Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ковитиди получила место в Сенате РФ в марте 2014 года по решению Совета министров РК. В апреле того же года ее полномочия были подтверждены указом главы республики и истекли после переизбрания руководителя РК.

Сегодня переизбранный на эту должность Сергей Аксенов подписал указ о переназначении Ковитиди на пост сенатора.

Напомним, правительство Крыма ушло в отставку, и все министры будут работать в статусе временно исполняющих обязанности до соответствующего распоряжения главы республики.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.09.19

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