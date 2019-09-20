Грядущая зима в Крыму обещает быть мягкой

Зима в Крыму будет мягкой: особых холодов не ожидается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обычно самым холодным месяцем в Крыму является январь, когда даже средние температуры могу опускаться ниже ноля. Грядущая зима исключением не будет.

Согласно вероятностному прогнозу Гидрометцентра России, составленному на ближайшие полгода, температура воздуха на полуострове в период с октября по февраль будет соответствовать средним многолетним значениям либо незначительно превышать норму.

А вот март обещает быть теплым – синоптики прогнозируют ощутимое превышение привычного температурного режима.

Впрочем, сбываемость подобных прогнозов не превышает 81%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.09.19

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