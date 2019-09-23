Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом для автотранспорта

Украина закрывает пограничный пункт пропуска «Каланчак» для автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 8 часов утра 23 сентября пересекать границу с Крымом через «Каланчак» смогут только пешеходы. Весь автомобильный транспорт будут направлять в пункт пропуска «Чаплынка».

В Азово-Черноморском региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщают, что ограничения связаны с ремонтом КПП «Каланчак» и «Чонгар».

Закрывать пункт пропуска «Чонгар» ни для автомобилей, ни для пешеходов не планируют, но пограничники предупреждают, что возможны очереди.

Напомним, основной поток в Крым и обратно идет через КПП «Чонгар»: в августе границу в этом месте только в одном направлении пересекли более 107 тысяч человек и почти 16 тысяч автомобилей.

КПП « Каланчак» пропустил в среднем около 85 тысяч человек и примерно 8,5 тысяч автомобилей в обе стороны.

Транспортный поток через «Каланчак» в 2 раза превысил аналогичный показатель на КПП «Чаплынка». То есть с сегодняшнего дня нагрузка на автомобильную часть этого пункта пропуска возрастет в 3 раза.

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Симферополь, Лиана Макоба

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