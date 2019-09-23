Светофоры не работают, что делать – непонятно: в Крыму не могут разобраться с риверсивной полосой движения

Риверсивное движение, введенное в Симферополе, ставит водителей в тупик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», риверсивная полоса появилась на въезде в Симферополь со стороны Керчи в августе, но автомобилисты до сих пор не могут разобраться, как ею пользоваться. В соцсетях появляются сообщения о массовых нарушениях на данном участке.

«Светофоры повесили, но они не работают, для кого открыта полоса – разобраться невозможно. Особое веселье начинается, когда стемнеет», – рассказывают водители.

Корреспонденты РИА «Новый День» вечером 22 сентября решили проверить слова автомобилистов. Из Симферополя выехали в девятом часу вечера. Водители оказались правы: светофоры, регулирующие движение по реверсивке, на выезде из города были отключены. Дорога не освещена, знаков толком не видно.

Несмотря на интенсивный поток в обе стороны, реверсивная полоса была практически свободна: по ней двигались отдельные машины, причем как в сторону крымской столицы, так и от нее. До определенного момента им удавалось разъезжаться, но в районе Свободы (микрорайон на северо-востоке Симферополя) на риверсивке встретились два внедорожника. Поток автомобилей в этом месте в обе стороны был настолько плотным, что объехать друг друга по смежным полосам у автомобилей не было никакой возможности.

Чуть дальше Свободы появились работающие светофоры, но разобраться, для какой полосы горит указатель, в темноте довольно трудно.

«Я езжу в эту сторону практически каждый день, но так и не понял, как эта риверсивная полоса работает, – рассказал «Новому Дню» один из симферопольских таксистов. – Ночью особенно тяжело: если светофор и горит, то непонятно, для какой полосы: часто кажется, что стрелка горит не над риверсивкой, а над правой полосой. Спрашиваю у коллег, они тоже в недоумении».

Отметим, что риверсивная полоса – не единственная задача, над которой приходится биться водителям в Симферополе. Например, при выезде на объездную дорогу разметка нанесена так, что проехать в нужном направлении в некоторых местах можно только серьезно нарушив ПДД. Поскольку видеокамер на этих участках не установлено, весь поток идет через двойную сплошную.

Симферополь, Лиана Макоба

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