В Севастополе поймали аферистку, грабившую стариков, притворяясь врачом

В Севастополе задержали жительницу Ставропольского краю по подозрению в краже 237 тыс. рублей у двух пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

По информации правоохранителей, 36-летняя женщина представлялась медработником и приходила к пенсионеркам. Пожилые женщины сами впускали злоумышленницу в свой дом. Аферистка ждала, когда их потенциальная жертва выходила в другую комнату, после чего незаметно похищала деньги и покидала квартиру.

Злоумышленница похитила 230 тыс. рублей у 82-летней жительницы Севастополя и 7 тыс. рублей – у 88-летней горожанки. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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