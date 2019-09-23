Правительство Крыма оставило в наследство преемникам бедность и высокие цены

Правительство Крыма, ушедшее в отставку после переизбрания главой РК Сергея Аксенова, оставило сменщикам сомнительное наследство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из последних распоряжений крымского правительства, подписанным премьером Сергеем Аксеновым, стала «дорожная карта» по снижению уровня бедности в РК на 2019-2024 годы. Никаких цифр документ не содержит.

Установленная этим же правительством величина прожиточного минимума в Крыму составляет 10 тыс 748 руб. Бедными считаются те, кто этих денег не имеет. По данным Крымстата, среднедушевые доходы населения Крыма в первом полугодии текущего года составили 20 тыс 224 руб при

В августе, беседуя с президентом РФ Владимиром Путиным, тогдашний глава правительства РК Аксёнов признался: сегодня в Крыму уровень бедности составляет 17,4%, но «к 2024 году благодаря реализации нацпроектов этот показатель должен уменьшиться до 8%… На борьбу с бедностью и вообще на вопрос демографии зарезервирована основная часть нацпроектов, это более 20 миллиардов рублей».

Что касается ситуации с бедностью населения, то, по его словам, она должна стабилизироваться благодаря реализации на полуострове нацпроектов: «Общий объём финансирования нацпроектов – 83 миллиарда рублей, что позволит, конечно, решить те проблемы».

Совмин утвердил план мероприятий на ближайшую пятилетку. Большая часть шагов по борьбе с бедностью – общие слова. Некоторые пункты могут даже удивить.

Например, в ходе этой борьбы кабмин обещает работать с инвесторами

по принципу «одного окна» и обеспечить функционирование свободной экономической зоны.

Напомним, в беседе с президентом, Аксёнов признавался: «Однако еще такая беда, как рост цен, пока, к сожалению, не поддается решению». Но, судя по документу, теперь решение найдено: просто минпром будет мониторить розничные цены на основные виды продуктов питания в разрезе муниципальных образований Республики Крым и следить и за стоимостью минимального набора продуктов питания в разрезе отдельных субъектов Южного федерального округа, Неимущих крымчан должна радовать информация о ценах на рынках Ростова и Геленджика.

Бедным крымчанам, по всей видимости, станет легче жить и от того, что сотрудники министерства будут проводить разъяснительную работу среди руководителей организаций сферы торговли и индивидуальных предпринимателей о недопущении необоснованного роста цен на отдельные виды социально значимых продтоваров. О носках, шапках и халатах с ними беседовать не будут.

.

В борьбе с бедностью дело найдется всем. Министерство социальной политики Крыма проведет оценку реального уровня и структуры бедности по Республике Крым в целом и в разрезе муниципальных образований. То есть признается: озвученные Аксёновым сейчас цифры могут оказаться еще и недостоверными.

В утешение бедным надо заметить, что Совмин видимо, понимает, что запланированные и многословно прописанные в «карте» меры к богатству вряд ли приведут, поэтому обещает, что будет выполнять свое же постановление от 2015 года о назначения и выплате ежемесячного пособия для приобретения социально значимых сортов хлеба.

Впрочем, идти по этой размытой дороге предстоит уже новому правительству.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.09.19

Глава Эрмитажа о крымском золоте: «Чем дольше затягивается возвращение, тем лучше». / В Севастополе поймали аферистку, грабившую стариков, притворяясь врачом. / Светофоры не работают, что делать – непонятно: в Крыму не могут разобраться с риверсивной полосой движения. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»