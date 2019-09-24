«А напоследок я скажу»: чиновники сообщили новую правду о водоснабжении Крыма

Правительство Крыма, до прошлой пятницы возглавляемое главой РК Сергеем Аксёновым, подводя итоги работы, констатировало: в Евпатории, Саках и двух районах Крыма воды, которая может считаться питьевой, нет – вообще.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пять лет Аксенов и его министры – со всех трибун – утверждали: «Крым полностью обеспечен водой для хозяйственно-питьевых нужд». 1 августа этого года Совмин принял особое постановление «Об утверждении региональной программы Республики Крым по повышению качества водоснабжения на 2019-2024 годы».

19 сентября, накануне своей отставки, кабмин эту программу скорректировал, выдвинув совершенно другую версию того, как реально обстоят дела с водоснабжением в Крыму.

Совмин ссылается на данные Роспотребнадзора за 2018 год. А в нем говорится, что доля крымчан, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения, составила 78 %, в том числе городского населения – 79,2 %.

Децентрализованным водоснабжением пользуются 2,6% населения Крыма, привозной водой – 0,4% (это более 7,5 тыс человек).

Далее цифры в документе приводятся отдельными строками – по муниципальным образованиям.

И оказывается, что Большая Алушта обеспечена хорошей питьевой водой на 78,3%, Симферополь – на 99,8%, густонаселенный Симферопольский район – на 80,6%. Отлично (на 100%) по сегодняшней версии правительства обстоят дела только в городе Армянске.

А вот Красноперекопский район (куда входит и многострадальный Армянск) качественной водой обеспечен на 0%. Как и соседний с ним Первомайский (по случайности – родина и поле трудовой деятельности нового премьера крымского правительства Юрия Гоцанюка). Нулевой процент качественной воды подается жителям городов Саки и Евпатория. В «дембельском» постановлении Совмина приводится новая версия таблицы результатов лабораторного контроля питьевой воды в Евпатории. Хлоридов там в 2018 году обнаружили 395 мг/л при норме 350, сухого остатка 1 тыс 447 (норма – 1 тыс мг/л ровно).

«На территории указанных муниципальных образований Республики Крым отсутствуют водоочистные сооружения», – напоследок заметили в кабмине.

Поэтому решили дать наказ новому правительству: в первоочередном порядке необходимо строительство водоочистных сооружений в Евратории (1-ая очередь –

45 тыс. м3/сутки), и Красноперекопске (1-ая очередь –15 тыс.м3/сутки) и пгт Первома(1-ая очередь – 3,6 тыс.м3). Деньги в количестве 3 млрд 647 млн руб на строительство должен дать федеральный бюджет.

Эти меры должны улучшить ситуацию в 30 населенных пунктах, где проживают 174 тыс человек, и увеличить долю населения, получающего хорошую воду на 9,2%.

Еще одна любопытная деталь: предполагается, что «заведовать» водой в Евпатории и Красноперекопском районе будет ГУП «Вода Крыма», а в Первомайском – частная «Крымская водная компания». Главным акционером последней (с долей 30%) является жена ныне находящегося под следствием бывшего заместителя Аксёнова в правительстве Виталия Нахлупина.

Постановление подписано премьером Сергеем Аксёновым и его заместителем Ларисой Опанасюк. Возможно, новое правительство примет свое постановление, если, как и предыдущее, решит, что с водой в Крыму все хорошо.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.09.19

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