В Крыму задержали группу вымогателей

В Крыму задержали членов этнической преступной группы, занимавшейся вымогательством.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ по РК, мужчины 27 – 28 лет на протяжении нескольких недель требовали у военнослужащего 50 тысяч рублей. В случае отказа от выполнения поставленных требований в обозначенный срок мужчине угрожали физической расправой. Их взяли с поличным при получении денег.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 163 УК РФ – вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Мужчины заключены под стражу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.09.19

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