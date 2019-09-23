На Украине нашли виновного в организации массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года

Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, оставшийся без руководящего поста, но сохранивший депутатский мандат, стал фигурантом расследования об организации беспорядков в Одессе в 2014 году. Делом занимается Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Как уже сообщал «Новый День», 2 мая 2014 года в центре Одессы произошли столкновения между футбольными фанатами, «евромайдановцами» и радикалами из «Правого сектора» (запрещенная в России организация) с одной стороны и активистами «антимайдана» с другой стороны. Массовая драка сопровождалась стрельбой и гибелью людей.

Пророссийские активисты были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. Со стороны радикалов в здание полетели коктейли Молотова, вспыхнул пожар, который привел к многочисленным жертвам.

Погибли 48 человек, в том числе – подростки, более 200 получили ранения.

ГБР Украины инкриминирует Парубию создание и координацию вооруженных группировок «с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе».

Парубий вину не признает, заявляя, что не устраивал массовые беспорядки, а защищал Одессу от русской весны.

«Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока) формулировок об «организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота под кодовыми названиями «Майдан» и «незаконном отстранение от власти законно избранного президента Януковича», – язвит экс-спикер Рады.

В том, что его действия, привели к гибели людей, он не раскаивается.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.09.19

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