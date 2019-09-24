России хотят навязать украинский вариант морских границ

На Украине вновь подняли вопрос об установлении морской границы с Россией. Москву в этот процесс предлагают включить принудительно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатива принадлежит Госгидрографии Ураины, ранее предлагавшей запретить российским судам заходить в порты Крыма и объявить акваторию режимным районом.

На этот раз в ведомстве заявляют, что Договор о российско-украинской государственной границе, заключенный в 2003 году, не предусматривает разграничений по морю.

В том же году между Украиной и Российской Федерацией был заключен Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. «Согласно статье 1 настоящего Договора Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами. Но такого соглашения заключено не было, морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует, – говорят в Госгидрографии.– С учетом норм международного морского права и проведенных консультаций с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы».

В качестве примера в ведомстве приводят делимитацию между Австралией и Восточным Тимором, которая состоялась в 2018 году. Правда, эти две страны добровольно заключили соглашение о разграничении. Украинские чиновники данный факт признают, но их это не смущает.

«Украина и РФ также являются сторонами Конвенции ООН по морскому праву. На сегодня Россия вряд ли добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украины (как Австралия с Тимором), но письменные выводы международной комиссии по делимитации будут иметь очень серьезное политическое и дипломатическое значение, а также будут базисом для заключения в будущем соответствующего соглашения о делимитации морской границы между Украиной и РФ после изменения политической ситуации в России, – заявляют в ведомстве. – Без установления морской границы с РФ Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря, реализовывать права в пределах исключительной (морской) экономической зоны и (или) континентального шельфа, легально использовать морские природные ресурсы.

Кроме этого, определение на основании международного права государственной границы – ключевой вопрос национальной безопасности и обороны».

Эксперты предложение украинских картографов всерьез не рассматривают, считая, что чиновники просто пытаются привлечь к себе внимание.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.09.19

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