Их как бы нет, но денежки идут: Сбербанк собирается получать прибыль от турсферы Крыма

Сбербанк отказывается открывать свои представительства в Крыму, но собирается получить прибыль от туристической сферы полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сбербанк закрыл свои представительства в Крыму в 2014 году после вхождения полуострова в состав России. Отказ обслуживать крымчан и туристов руководство банка объясняет нежеланием попасть под санкции со стороны европейских стран и США.

Однако это не мешает вкладывать деньги в туристические объекты, хотя эта сфера одной из первых попала под ограничения, объявленные западными странами.

Сбербанк через ООО «Гарант-СВ» владеет комплекс Mriya Resort & SPA в Большой Ялте и сейчас строит рядом центр винного туризма, сообщают «Известия» со ссылкой на Корпорацию развития Крыма.

Прямым инвестором комплекса «Винный парк» в поселке Оползневое является ООО « Горизонт-сервис». Но согласно данным СПАРК эта структура на 100% принадлежит Сбербанку.

В проект уже вложено более 4 млрд рублей, окончательная стоимость пока не известна. Объект планируется ввести в 2022 году.

Сбербанк не единственный, кто ведет бизнес в Крыму через «дочки». Например, в той же туристической сфере присутствует «Газпром», владеющий пятизвездночным отелем на ЮБК.

Подобным же образом работают на полуострове украинские, немецкие, американские и британские компании –– всего, по официальным данным, более 3,3 тыс. юрлиц из 60 стран.

Практически все они, точнее – их дочерние структуры, ведущие бизнес, зарегистрированы в Свободной экономической зоне, то есть пользуются налоговыми льготами и другими преференциями.

Москва, Игорь Юров

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