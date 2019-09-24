Жителей Судака одолевают стаи бродячих собак

Жители Судака жалуются на бродячих собак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свора бездомных облюбовала тротуар на улице Гвардейской

по дороге с автостанции в сторону больницы:

«Прямо напротив детского сада разгуливает свора собак – лают и кидаются на прохожих, – рассказывают горожане. – Что бы пройти дальше, нужно перейти дорогу в неположенном месте, далее пройти участок дороги без тротуара и снова вернутся на противоположную сторону. Все это нужно сделать, что бы тебя не загрызли собаки. Страшнее всего то, что рядом находится сад с малышами, по это дороге дети ходят в школу. Они могут пострадать из-за того, что не разрешают бездомных животных усыплять.

Что уж дети, даже взрослый человек не справится со стаей собак».

Любопытно, что обсуждая ситуацию в соцсетях, многие не поддерживают возмущающихся горожан, обвиняя их в жестокости.

«Какие вы жестокие. Отстрел, усыплять... Ужас. Своих деток любите, а собачьих – нет».

«Меньше нужно относиться к ним плохо, и никто гавкать и кидаться не будет. Когда на них кидаются люди, людей за это не усыпляют и не отстреливают».

Между тем, горожане отмечают, что своры бегают по всему городу. Администрация города на ситуацию пока не реагирует.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 24.09.19

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