В Госсовете Крыма выросло число вице-спикеров и комитетов

Депутаты Государственного совета Крыма избрали четырех заместителей председателя парламента и увеличили число парламентских комитетов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым вице-спикером стал Ефим Фикс. Статус вице-спикеров получили Владимир Бобков, Эдип Гафаров и Алла Пономаренко.
Все, кроме Пономаренко, будут исполнять свои полномочия уже третий срок.
Кроме того, сегодня депутаты приняли решение увеличить число комитетов Госсовета с 12 до 16.
В новом составе парламента будут работать
комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления;
комитет по законодательству;
комитет по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике;
комитет по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства;
комитет по имущественным и земельным отношениям;
комитет по туризму, курортам и спорту;
комитет по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу;
комитет по аграрной политике и развитию сельских территорий;
комитет по экологии и природным ресурсам;
комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству;
комитет по вопросам здравоохранения;
комитет по социальной политике и делам ветеранов;
комитет по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию;
комитет по культуре и вопросам охраны культурного наследия;
комитет по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии;
комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Симферополь, Лиана Макоба
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