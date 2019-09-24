В Госсовете Крыма выросло число вице-спикеров и комитетов

Депутаты Государственного совета Крыма избрали четырех заместителей председателя парламента и увеличили число парламентских комитетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым вице-спикером стал Ефим Фикс. Статус вице-спикеров получили Владимир Бобков, Эдип Гафаров и Алла Пономаренко.

Все, кроме Пономаренко, будут исполнять свои полномочия уже третий срок.

Кроме того, сегодня депутаты приняли решение увеличить число комитетов Госсовета с 12 до 16.

В новом составе парламента будут работать

комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления;

комитет по законодательству;

комитет по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике;

комитет по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства;

комитет по имущественным и земельным отношениям;

комитет по туризму, курортам и спорту;

комитет по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу;

комитет по аграрной политике и развитию сельских территорий;

комитет по экологии и природным ресурсам;

комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству;

комитет по вопросам здравоохранения;

комитет по социальной политике и делам ветеранов;

комитет по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию;

комитет по культуре и вопросам охраны культурного наследия;

комитет по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии;

комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Симферополь, Лиана Макоба

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