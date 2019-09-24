Украинца осудили на длительный срок за поставки наркотиков в Крым

Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 11 годам и семи месяцам лишения свободы за организацию наркотрафика на территорию полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба таможни Севастополя.

«Верховный суд Республики Крым признал виновным гражданина Украины, в отношении которого Севастопольской таможней было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.

Гражданин Украины был признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 11 лет и семь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в ведомстве.

Наркодилер был задержан в 2018 году на пункте пропуска «Джанкой» крымско-украинской границы.

«Наркотики на регулярной основе поставлялись гражданином в Севастополь, где и распространялись», – добавили в пресс-службе таможни и уточнили, что в момент задержания преступник имел при себе около полукилограмма каннабиса.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.09.19

В Госсовете Крыма выросло число вице-спикеров и комитетов. / Газпром даст пожить украинской ГТС «год-два». / Трамп выдвинул новое условие для военной помощи Украине. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»