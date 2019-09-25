Срок сбора доказательств по делу о хищении крымском золоте продлен

Москва, Сентябрь 25 (Новый День, Лиана Макоба) –Апелляционный суд Амстердама продлил сроки сбора доказательств по делу о скифском золоте.

Как уже сообщал «Новый День», вердикт о государственной принадлежности крымской коллекции скифского золота Апелляционный суд Амстердама должен был вынести еще в июле. Однако суд не смог определить, кому передать коллекцию, и принятие решения отложили на 6 – 9 месяцев, предоставив сторонами возможность до середины сентября выдвинуть дополнительные данные и аргументы.

В начале текущего месяца крымчане передали в суд акты поступлений находок в музеи за все периоды, отчеты об археологических экспедициях первой половины ХХ века, когда раскопки велись особенно интенсивно, а также фотографии за последние 80 лет.

Доказательства были представлены по каждому предмету коллекции, вывезенной в Голландию.

Теперь стало известно, что сроки сбора доказательств продлены до конца октября.

Окончательное решение по делу может быть вынесено через несколько месяцев.

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