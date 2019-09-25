Украина будет конфисковывать земли, купленные россиянами

Земли, купленные российскими гражданами или компаниями на Украине, будут конфисковываться.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День", об этом заявил заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, намеченное на следующий год правительством Зеленского открытие рынка свободной продажи земли не приведёт к скупке её гражданами РФ.

«В законопроекте прописано, что компания-покупатель или гражданин должны проверяться при регистрации на предмет происхождения бенефициаров. Кроме того, будет постоянный мониторинг владельцев земли… Если в рамках мониторинга станет известно, что какой-то россиянин или российская компания стала владельцем украинской земли, участок конфискуют», – заявил Высоцкий в интервью украинским СМИ и заверил, что земли достанутся только гражданам и компаниям «Незалежной».

Вместе с тем, чиновник не уточнил, будут ли касаться запретительные меры только представителей России или всех иностранцев.

Напомним, команда нового президента Владимира Зеленского объявила о намерении ввести свободную продажу земли на Украине. До этого в течение 14 лет действовал мораторий на продажу сельхозземель.

Между тем, украинские фермеры встретили в штыки планы по открытию земельного рынка. Они опасаются, что земля будет скуплена за бесценок иностранными транс-национальными корпорациями.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.09.19

Железную дорогу на Крымском мосту задумали электрифицировать. / Крымчанам придется заплатить за страховку энергосистемы полуострова. / Россия обвиняет Украину в экоциде крымчан и собственного народа. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»