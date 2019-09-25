В Киеве придумали способ, как сделать Украину страной НАТО

Украина не имеет шансов официально присоединиться к Плану действий по членству (ПДЧ) в НАТО и рассчитывать на вступление в Альянс.

Однако это не мешает «Незалежной» трансформировать армию и ВПК таким образом, чтобы стать полноценной страной НАТО – де-факто.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«После того, как в 2008 году не была положительно воспринята поданная Украиной заявка о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ), ничего кардинально по сей день в этом вопросе не изменилось. Мы пока не имеем шансов получить ПДЧ», – заявил Кулеба в интервью украинскому филиалу американского «Радио Свобода».

Поэтому, считает он, Украине необходимо «сосредоточиться не на том, чтобы подавать очередную заявку, а сосредоточиться на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, внедрять те стандарты НАТО, которые позволят достичь взаимосовместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО».

По словам вице-премьера, такая тактика приведёт к тому, что, даже не вступая в НАТО, «Незалежная» станет восприниматься Западом как страна, которая ничем не отличается от других членов Альянса.

«То есть тактика в том, чтобы двигаться к членству в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления», – приводит слова Кулебы ТАСС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.09.19

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