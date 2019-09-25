Крымчанину, похитившему картину Куинджи с выставки в Третьяковке, дали три года «строгача»

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор крымчанину Денису Чуприкову, похитившему картину Архипа Куинджи «Крым. Ай-Петри» из Третьяковской галереи. Уроженец Феодосии получил три года колонии строгого режима, сообщает РАПСИ.

Гособвинение просило для обвиняемого четыре года «строгача». Представитель Третьяковки поддержала запрошенное прокуратурой наказание.

Защита и сам Чуприков в свою очередь просили суд об условном наказании. Адвокат настаивала, что степень общественной опасности преступления преувеличена, отмечая, что нанесенный ущерб картине был погашен в полном объеме. Ранее стало известно, что восстановление похищенного полотна обошлось в 13 тысяч рублей.

Кража знаменитой картины произошла 27 января. Чуприков снял работу Куинджи со стены на глазах посетителей выставки и вынес ее из здания музея. На следующее утро правоохранители задержали Чуприкова в его съемной квартире поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья. Саму картину нашли в подвале строящегося коттеджа в Заречье, где Чуприков отвечал за подведение инженерных коммуникаций.

По факту кражи картины Куинджи было возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Следователи установили, что Чуприков «действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений». По делу были проведены две психиатрические экспертизы, которые установили, что подозреваемый в момент совершения преступления был вменяем. Стоимость похищенной картины по итогам комплексной искусствоведческой судебной экспертизой была оценена почти в 20 млн рублей. Надо отметить, что знаменитое полотно находится в коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге, в Москву его привезли специально на выставку Куинджи.

На суде обвиняемый полностью признал вину и объяснил совершенную кражу попыткой привлечь к себе. «Все произошло спонтанно, это совпадение, что я похитил именно эту картину. Цель хищения – хайпануть», – заявил крымчанин.

Чуприков, сварщик и слесарь по образованию, приехал в Москву из Феодосии. В столичном регионе крымчанин и его жена, гражданка Белоруссии, искали работу в качестве «работников по хозяйству» в частных домах.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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