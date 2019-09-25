Зеленский тряс пулей с трибуны ООН и обвинял Россию в убийствах

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН возложил на Россию вину за разрушения и гибель людей в Донбассе, где киевский режим шестой год ведёт войну против Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, Зеленский достал пулю, которой под Донецком был ликвидирован член добровольческого неонацистского вооружённого формирования, украинский оперный певец Василий Слипак, и тряс ею перед залом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский президент вновь обвинил Россию в «агрессии».

«Вот она. 12,7 миллиметра, которые остановили жизнь. Это стоит всего десять долларов. И, к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни...

Вы, возможно, слышали его потрясающее пение, но, к сожалению, больше вы его никогда не услышите. Из-за чего?.. Из-за этого предмета» – драматично провозгласил Зеленский.

Затем, президент «Незалежной» в стиле своего предшественника Петра Порошенко обвинил Россию в уничтожении Донбасса.

«Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, полтора миллиона людей вынуждены покинуть свои дома...

Поэтому завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и мир является моей задачей», – приводит РИА Новости слова Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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