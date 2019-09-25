Финансирование крымской ФЦП снова собираются увеличить

Министерство экономического развития России предлагает увеличить финансирование мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в процентах увеличение предлагается небольшое – всего 0,3%, однако в натуральном выражении дополнительная сумма может составить 2,6 млрд рублей, а общий обьем финансирования вырастет до 962 млрд.

Соответствующее постановление правительства РФ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Правительство РФ утвердило ФЦП развития Крыма и Севастополя в августе 2014 года. Изначально программа была рассчитана до 2020 года, но в сентябре 2018 года ее продлили до 2023 года.

За пять лет правки в программу вносились 10 раз, напоминают «Известия». Предыдущие изменения были сделаны в июле текущего года.

Поскольку ФЦП собираются продлить еще на несколько лет, общая сумма может превысить 1 трлн рублей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.09.19

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