«Что вы там переформатируете?» Крымчане устали от прежних чиновников

Крымчане устали от прежних чиновников: они хотят видеть в республиканском правительстве новые лица, но не верят, что в ближайшее время что-то изменится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов начал формировать новый кабинет министров.

«После минувших выборов в республике идет процесс переформатирования всех органов власти, выстраивается новая, более эффективная модель управления. Это занимает значительную часть моего времени, – написал Аксенов в Facebook. – Каждый день провожу встречи и собеседования с кандидатами на должности министров и глав администраций городов и районов, чтобы сформировать эффективное правительство и местные органы власти, минимизировать системные бюрократические проволочки».

Глава Крыма заявил: «Власть – это, прежде всего, ответственность и профессионализм, наличие моральных качеств и правильных мотивов у претендентов».

Крымчане поймали его на слове: «Наша задача – создать фильтр, не позволяющий людям с сомнительной репутацией, «путающим личную шерсть с государственной», занять должности в органах власти. Однако, Сергей Валерьевич, главой Гвардейского сельского поселения стал опять тот же Чичкин. Несмотря на решение судов по его отстранению от должности. Это как понимать?» – комментируют они заявление чиновника.

«В Штормовском сельском поселении все осталось на своих местах, и «на манеже все те же», с нулевым доверием при этом. Какое там переформирование, интересно?»

«Тут надо обращать внимание на все города и на всех мэров. Надо, чтобы не 20 депутатов выбирали мэра, а весь город – всё население! Тогда, может, и будет толк. В Феодосии не поддержали Горошко – депутаты не захотели чужого. Боялись за свои места, что он их заставит работать! Вот и получает население: превратили город, не понятно во что!»

«Везде сидят проукраинские чиновники и крутят, как хотят. И Аксёнов не поможет. Аксенов приехал и уехал, а они остаются на местах и крутят свою шарманку... Сдвигов никаких».

«За 5 лет построили такой фильтр, что только свои и могут попасть на места, да с такой сомнительной репутацией, что иногда кажется, что Аксенов проживает на другой планете».

«Нужны новые лица, хорошо знающие Крым, – без хвостов, скелетов и обнулений. Такие есть. Хватить ли решимости сформировать новую команду? Я думаю, будут все те же на арене».

«Не понятно, почему глава Республики ещё до объявления конкурса проводит отбор ещё даже не кандидатов. По-моему, это должна делать комиссия, правда, наполовину им же и назначенная. Получается, населению втюхивают назначенца? Как же демократия, какова роль избирателей в данном случае, если всё решает Аксёнов?»

«Как я поняла, за прошедшие 5 лет не было эффективной системы управления, и выстраивать ее начали только сейчас – после выборов. А через 5 лет тоже самое будет? Как красиво поем хором!»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.09.19

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