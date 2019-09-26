Крым, Севастополь, Чечню, Челябинск и еще десяток регионов лишат финансирования по программам реконструкции дорог

Крым, Севастополь, Чечню, Челябинскую и Калининградскую области, а также еще десяток регионов России грозят оставить без финансирования по ряду программ дорожной реконструкции. Причина – серьезное отставание от плана по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Ситуация обсуждалась накануне в правительстве РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нацпроект, рассчитанный до 2024 года, предполагает финансирование в размере 4,7 трлн руб, 4,4 трлн из них предусмотрены на ремонт дорог. В рамках нацпроекта через пять лет должна быть отремонтирована половина всей региональной дорожной сети. В текущем году из федерального бюджета субъекты получили 106 млрд руб.

На сегодняшний день план 2019 года выполнен только в 4 субъектах РФ, субъектах работы полностью завершены, еще в 16 завершены на 90%.

По данным Минтранса России, Севастополь, Челябинск, Камчатка, Хабаровский, Астраханский края и Калининградская область не дошли до 50%. А Забайкальский край, Крым, Ненецкий автономный округ, Тува, Чечня, Приморье, ЕАО и Сахалинская область выполнили менее 30% ремонтных работ.

«Если в ряде регионов можно объяснить снижение темпов паводком, то по другим есть большие вопросы»,– заявил первый заместитель главы Минтранса России Иннокентий Алафинов, напомнив, что еще 5 млрд руб регионы получили в текущем году на ремонт 17 аварийных мостов и других объектов, но контракты с подрядчиками заключены только по 12.

Вице-премьер Максим Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих обрушились с резкой критикой на региональные власти, срывающие планы по ремонту дорог на федеральные деньги, пишет «Коммерсант».

«Мы изъяли из экономики беспрецедентные ресурсы на нацпроект, существенно повысив налоги,– цитирует издание Акимова.– Мы у людей фактически забрали часть доходов, чтобы перераспределить на общественное благо. А оно пока выглядит так: только четыре региона уложили верхний слой асфальта».

Провинившиеся чиновники пытались объяснить отставание от графика тайфунами, затяжными дождями и другими непреодолимыми обстоятельствами.

В частности, заместитель председателя Совета министров Крыма (выполнено 23% работ) Юлия Жукова рассказала, что задержка произошла из-за оформления региональных дорог в собственность, поэтому контракты заключались только в июле, а работы начались в конце августа.

Вице-премьер ЕАО Николай Канделя сразу признался, что регион «не может блеснуть темпами», сославшись на тайфун и потраченные деньги, выделенные в третьем квартале. «Ожидаем лимиты следующего квартала, сразу подвинем ситуацию»,– пообещал господин Канделя. «Не рассказывайте сказки, у вас лимит на третий квартал выбран на 60%,– парировал министр транспорта Евгений Дитрих.– Прошу губернатора подготовить разъяснения».

«Все это слушать мне совершенно неинтересно»,– вмешался вице-премьер Максим Акимов. Ссылки на «политические и сезонно-климатические обстоятельства» он назвал «несостоятельными».

И сообщил, что дополнительное финансирование в размере 12,6 млрд руб, которое ранее планировалось выделить на аварийные мосты в регионах, станет недоступным для тех, кто не выполняет план.

Кроме того, Акимов напомнил, что из регионов поступают заявки на включение в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (еще один нацпроект на 6,3 трлн руб.), но их даже рассматривать не будут до выполнения обязательств по БКАД.

Вице-премьер РФ поручил запретить доступ к дополнительным деньгам нацпроекта БКАД для регионов, выполнивших ремонтные работы менее чем на 50% (за исключением дальневосточных регионов, пострадавших от паводка).

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.09.19

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