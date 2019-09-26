МВД Крыма проигнорировло распоряжение Аксенова об увольнении начальника ГИБДД Ялты

В МВД Крыма проигнорировали распоряжение главы республики Сергея Аксенова уволить начальника отдела ГИБДД по Ялте Леонида Соболева.

Как уже сообщал «Новый День», 2 августа на выездном заседании Совета министров РК В Ялте тогда еще крымский премьер сообщил, что Соболев лишился места из-за попустительства нелегальным перевозкам. «Мы договорились с исполняющим обязанности министра внутренних дел Крыма Павлом Карандой: Соболев будет уволен», – заявил крымский премьер.

Как оказалось, поторопился: то ли Каранда не так понял Аксенова, то ли просто не захотел исполнять его распоряжения, но Соболев, возглавляющий ГИБДД Ялты с 2010 года, свой пост сохранил.

В МВД РК пояснили, что он свои ошибки осознал и исправился.

«Критика главы республики руководством МВД выслушана и принята. С учетом прозвучавшего была внимательно изучена и проанализирована деятельность подразделения, критические замечания приняты к сведению, недостатки устранены. Был пересмотрен алгоритм деятельности ОГИБДД по Ялте, после чего показатели его работы выросли», – сообщили в ведомстве, добавив, что за последние три месяца сотрудники ялтинского отдела ГИБДД зафиксировали почти 6,5 тыс нарушений, более тысячи из которых совершили водители автобусов. Выявлено 137 фактов нелегальных перевозок, задержано 46 транспортных средств. В прошлом году факты нелегальных перевозок в Ялте не фиксировались.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 26.09.19

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