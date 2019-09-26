Туск потребовал помочь «слабой Украине» и завуалированно отругал Трампа с Макроном

Дональд Туск, покидающий пост главы Евросовета, встал на сторону Владимира Зеленского после скандала с публикацией телефонного разговора украинского президента с Дональдом Трампом.

Как известно, Зеленский пожаловался Трампу на то, что Германия, Франция и Европа в целом не помогают Украине в борьбе с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, чтобы спасти «слабую Украину» от «сильной и жестокой» России, Туск заявил на Генеральной ассамблее ООН.

«Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают более сильные и жестокие. Как в случае с Украиной, например. Если сильные в нашем мире этого не поймут, они войдут в историю не как лидеры, а как фальшивые лидеры. И это правильно», – цитирует ТАСС главу Евросовета.

«Честно говоря, достаточно было бы просто перестать врать. Сегодня слишком многие политики используют ложь как постоянный метод поддержания власти», – возмущённо провозгласил Туск и завуалированно намекнул на недавние «заигрывания» с Россией Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, которые призывали вернуть Россию в G8 и наладить с ней всестороннее сотрудничество.

«Чтобы защитить свободу, недостаточно говорить о ней в речах. Вы должны защищать права человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободную прессу. И вы должны прекратить флиртовать с диктаторами и авторитарными режимами», – пристыдил глава Евросовета подразумеваемых оппонентов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.09.19

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