В Крыму раскрыли схему хищения денег, предназначенных на перевозку льготников

В Крыму раскрыли схему хищения бюджетных средств, выделяемых в качестве компенсации стоимости перевозки льготных пассажиров в общественном транспорте.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ России по РК и Севастополю, крымский предприниматель Александр Фейдеров заключил соглашения с органами власти на осуществление перевозок по нескольким городским и пригородным маршрутам. Чиновникам он предоставлял фиктивные документы, подтверждающие осуществление представляемыми им предприятиями перевозки льготных категорий граждан, на основании которых на их счета были переведены компенсационные выплаты. В результате с 2015 по 2018 год Фейдеров обманным путем похитил более 17 млн рублей бюджетных средств.

В ходе следствия выяснилось, что предприниматель заключал договоры с органами власти на перевозку пассажиров, не имея возможности для выполнения условий соглашений, и привлекал для перевозок сторонние компании.

При этом он не компенсировал перевозчикам ни техническое обслуживание своих транспортных средств, ни перевозку льготников.

В феврале 2018 года следственный отдел УФСБ возбудил в отношении Фейдерова три уголовных дела и предъявил обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество.

Центральный районный суд Симферополя признал предпринимателя виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей.

Кроме того, он обязан возместить департаменту труда и социальной защиты населения администрации Симферополя более 17 млн рублей.

19 сентября 2019 года по результатам рассмотрения апелляционной жалобы определением Верховного суда Республики Крым Фейдерову срок лишения свободы сокращен до 3 лет 11 месяцев, в остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Отметим, что возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, помогавших Фейдурову, по части 1 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий и части 1 статьи 293 УК РФ – халатность.

Тем не менее, жалобы на отказ крымских транспортников возить льготников не прекращаются. Водители заявляют, что работодатели не давали им указания возить льготников бесплатно. Чиновники утверждают, что суммы компенсации перечисляются перевозчикам в полном объеме.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.09.19

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