Составлен рейтинг самых высокомерных городов России: Симферополь расположился посередине

Симферополь оказался в рейтинге самых высокомерных городов России. Столица Крыма заняла 14-е место. Исследование проводило маркетинговое агентство Zoom Market в сентябре.

Участникам опроса задавали вопросы о том, считают ли они себя лучше других, признают ли свои ошибки, как реагируют на критику, прислушиваются ли к чужому мнению, оценивают ли социальный статус других людей. Всего было опрошено 3000 человек методом личных интервью.

Согласно результатам исследования, самые высокомерные люди живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани. Симферополь занял в рейтинге 14-е место. Москва попала на 7-е место. Три последних места оказались у Саранска, Липецка и Иваново. Всего в рейтинге участвовало 25 городов.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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