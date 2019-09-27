В Крыму сэкономили на борьбе с экстремизмом

В Крыму и Севастополе не уделяют достаточного внимания проявлениям экстремизма: выделяют недостаточно средств на мероприятия по противодействию, формально относятся к профилактике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация обсуждалась на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе.

Полпред Владимир Устинов отметил активизацию организаций, распространяющих экстремистскую идеологию. «Особую тревогу вызывает распространение среди молодежи агрессивных националистических настроений, идей религиозного и политического экстремизма. Это, в том числе, активизация деятельности организаций, представляющих так называемые «новые религии». Как правило, это тоталитарные секты, вербующие своих сторонников в молодежной среде», – заявил он.

При этом,подчеркнул полпред, в Крыму и Севастополе не уделяют должного внимания данной проблеме. В республике Крым, например, недофинансирование запланированных государственными программами мероприятий в сфере противодействия экстремизму и терроризму составило около 80 млн рублей.

В Севастополе выявлены факты формализма в работе по профилактике экстремизма, проводимой на муниципальном уровне. Кроме того, местные власти не занимаются совершенствованием нормативно-правовой базы в данной сфере.

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