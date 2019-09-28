Украинский дипломат: «Россия нагибает всех»

Кремль полностью контролирует ситуацию во внешней и внутренней политике, поэтому утверждения украинских представителей власти и экспертов о том, что надо подождать, когда Россию кто-то развалит или она развалится сама, – абсолютно беспочвенны и напрасны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» об этом в комментарии интернет-каналу UkrLife заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.

«Они адаптировали свою экономику и, в принципе, развиваются нормально. Да, ВВП у них где-то 1% роста, но их это удовлетворяет. Социальная сфера, в принципе, работает нормально, порядок есть, террористические атаки прекратились, плюс, Россия нагибает всех.

Если мы посмотрим на те протесты (оппозиции), ну, это капля в море – в Москве, в Санкт-Петербурге. А где вся Россия? Россия на стороне Путина. Потому что он, в принципе, по минимуму удовлетворяет российское общество. Во всех отношениях – и в материальном, и в плане порядка, и других. Потому его и избирают все время россияне», – делает вывод Перепелица.

По его словам, бессмысленно ждать, когда Путин потерпит поражение внутри или вне страны, поэтому в противостоянии с Россией Украину может спасти только предельно мотивированная и боеспособная армия.

«Мы должны понимать, что нет условий для того, чтобы заставить Путина пойти на мир, если даже не на наших условиях, то хотя бы, чтобы учтены были наши условия. Пока таких условий нет.

Для этого нужно иметь абсолютно мотивированную, боеспособную армию, нужно отказаться от пассивной обороны, перейти к активной обороне, разработать новую стратегию и план ведения войны. Нам нужно сделать армию боевой, агрессивной и очень сильно мотивированной. И это будет создавать предусловия изменения соотношений сил на фронте…», – уверен Перепелица.

По мнению эксперта, дипломатические меры сильны только тогда, когда они предварительно подкреплены успехами «на поле боя».

«Когда мы говорим – «Мы от любых других мер отказываемся – только дипломатия»... Но дипломатия, если она не имеет силы, тем более в войне, она бессильна. И наша дипломатия абсолютно все это продемонстрировала.

Посмотрите, как Путин делает – дипломатия идет за военными победами, а не впереди военных побед. Тогда она достигает успехов, тогда даже лидеры даже самых сильных государств преклоняются перед Путиным… Вот как Путин изменил этот мир, а мы думаем, что завтра Россия развалится...», – приводит «ПолитНавигатор» слова директора украинского института дипломатии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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