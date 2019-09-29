В Крыму произошел пожар на пляже популярного санатория

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Ялта, Сентябрь 29 (Новый День, Лиана Макоба) – В поселке Кореиз (городской округ Ялта) произошел пожар на пляже санатория Мисхор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание началось сегодня примерно в 15 часов по местному времени в корпусе, где располагались туалеты и сервисные службы.

Поскольку в Мисхоре сегодня тепло, но ветрено, отдыхающих на пляже было не много. Людей эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Постройка изнутри выгорела практически полностью, металлическая крыша прогнулась внутрь.

Пляж для посетителей закрыли. Причины возгорания уточняются.

Крым. Другие новости 29.09.19

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