Крупнейшие крымские санатории и «Крымтелеком» сменили владельца

Сеть санаториев «Курорты Крыма» и оператор связи «Крымтелеком» перешли к другому влальцу. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

Как уже писал «Новый День», в июле 2018 года санатории «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри» (все три объекта находятся в поселке Кореиз, Большая Ялта) выкупило ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», учредителем которого является Владимир Зарицкий (человек с таким же именем командовал Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск России в 2001-2008 годах), собирающийся строить пятизвездочную гостиницу рядом с «Ласточкиным гнездом».

Позже выяснилось, что УКИП владеет также отелем «Дача Рахманинов» и оператором «Крымтелеком». С 16 сентября все это имущество перешло закрытому паевому фонду (ЗПИФ) «Трес». Этот же фонд теперь владеет УК «Визант Групп», которая управляет сетью санаториев.

По некоторым данным фонд теперь контролирует и санаторий «Парус», оказавшийся в центре скандала минувшим летом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.09.19

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