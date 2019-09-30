В Крыму отказываются принимать российские деньги: речь идет о «медных» монетах достоинством 10 и 50 копеек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завершающийся туристический сезон на полуострове отличается массовым переходом на безналичную систему расчета. Если в предыдущие пять лет туристы вынуждены были везти с собой всю сумму наличности, которую планировали потратить на поездку, либо метаться в поисках банкоматов, чтобы снять деньги со счетов, то в текущем году рассчитаться картой, причем бесконтактной, можно практически в любом магазине, аптеке, заведениях общепита – даже, расположенных в парках. А некоторые отели вообще взимают с клиентов оплату за проживание исключительно «безналом».

Но остался еще весьма солидный сектор услуг, в котором расчеты банковскими каратами не жалуют. В первую очередь, это относится к средствам размещения и уличной торговле – всевозможным фруктовым развалам, палаткам с сувенирами, крымской косметикой, напитками, а также к пляжным развлечениям и общественным туалетам.

Нежелание предоставить клиенту возможность безналичного расчета говорит в первую очередь о том, что владелец бизнеса не хочет «светить» свои реальные доходы.

Но, как оказалось, в опалу у крымчан, работающих в турсфере, попали не только банковские карты, но и медные монеты – их просто отказываются принимать. Что в определенных ситуациях ставит туристов в весьма затруднительное положение.

Например, при желании сходить в туалет. «Мы практически везде рассчитывались картой, – рассказали Новому Дню» туристы, отдыхавшие в Судаке. – Однажды ребенку захотелось в туалет. Стоимость посещения 20 рублей. А в кошельке только тысячерублевая купюра – на всякий случай, да горсть мелочи, оставшаяся еще с доотпускного периода. С тысячи, понятно, сдачи нет. Еле-еле наскребли нужную сумму мелочью, часть – медяшками: по 50 и 10 копеек. Но кассирша категорически отказалась их брать. Заявила: «Может быть, у вас в России они и ходят, а у нас нет». На вопрос: а здесь не Россия, что ли, кассирша только на секунду стушевалась, но потом снова начала упирать на то, что медные деньги в Крыму не используются».

Поскольку речь шла о ребенке, в туалет туристов все же пустили, но «медные» монеты так и не взяли. Это, скорее всего, говорит о том, что инкассацию данный объект сферы услуг не проходит, ведь банк обязан принимать деньги любого достоинства.

Кстати, в крымских магазинах тоже стараются избежать «общения» с медными деньгами – продавцы просто округляют сумму до рубля, причем, всегда в большую сторону. А если клиент хочет рассчитаться картой, то в чеке пробивают исходную сумму без округления – вплоть до копеек.

Симферополь, Лиана Макоба

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