В Крым прибыла делегация представителей США и стран Западной Европы

В Крым прибыла делегация

граждан США и стран Западной Европы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в группе 22 человека – граждане Австрии, Германии, Ирландии, Норвегии, Нидерландов и США. Возглавляет делегацию руководитель организации «Народная дипломатия. Норвегия» Хендрик Вебер.

В программе визита посещение исторических и природных достопримечательностей Крыма, МДЦ «Артек» и мемориального комплекса «Концлагерь «Красный», знакомство национально-культурными традициями, встреча со студентами КФУ имени Вернадского и членами Госсовета РК.

Большинство членов делегации приехали в Крым впервые. Иностранные гости пробудут на полуострове до 6 октября.

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Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.09.19

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