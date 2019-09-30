Дождь, снег, гололед: конец календарной осени в Крыму будет «нервным»

Конец календарной осени в Крыму обещает быть «нервным»: с резкими перепадами температуры, штормовыми «приступами» и ежедневными осадками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наступающий октябрь будет сравнительно теплым. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, почти весь месяц дневные температуры будут превышать +20 градусов Цельсия, только в начале следующей недели и в последней декаде месяца ожидается небольшое похолодание.

А вот ноябрь погодой, скорее всего, не порадует. В начале последнего месяца осени почти на всей территории Крыма прогнозируются резкие перепады температуры воздуха на фоне штормового ветра и обильных осадков, пишет «Эксперт».

Например, в Симферополе в начале ноября ожидаются чуть ли ни ежедневные проливные дожди, временами переходящие в снег, дневные температуры не выше +8, а ночью около 0, что грозит обернуться утренними кошмарами для водителей и пешеходов.

На ЮБК будет чуть теплее, но так же нестабильно: днем до +10, ночью – до +3, дожди и шквалистый ветер.

Во второй половине ноября ветер усилится и станет еще холоднее: на севере, востоке и юге полуострова днем ожидается не выше + 6 и штормовые ветра.

При этом специалисты напоминают, что сбываемость прогнозов на столь длительный период не превышает 10%.

Например, в середине лета синоптики предполагали, что сентябрь в Крыму будет жарче обычного, но теперь крымчане говорят, что такого холодного и мокрого начала осени не было давно.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.09.19

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