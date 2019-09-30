В Крыму разбили машину члена республиканского правительства

Симферополь, Сентябрь 30 (Новый День, Лиана Макоба) –В Крыму разбили машину исполняющего обязанности министра ЖКХ РК Дмитрия Черняева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло минувшей ночью в Симферополе на улице Калинина.

По словам очевидцев, примерно в половине третьего серый «Мерседес», несшийся с большой скоростью, резко затормозил и врезался в дерево.

Из машины выскочили люди и скрылись в неизвестном направлении.

«Даже фары не потушили и ключи в зажигании бросили. Внутри была табличка: министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев, – цитирует РИА Regnum местных жителей, утверждающих, что сам чиновник появился на месте происшествия через 2,5 часа в сопровождении сотрудников полиции и ГИБДД.

«Он приехал с водителем, который сказал, что у него вскрыли личный автомобиль и украли ключи от служебной машины. Скрутил номера и уехал», – рассказали очевидцы.

Напомним, Дмитрий Черняев назначен министром ЖКХ РК в январе текущего года. До этого он возглавлял предприятие «Сочиводоканал». После переизбрания Сергея Аксенова главой РК вместе со всем республиканским правительством ушел в отставку и сейчас имеет статус врио министра.

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