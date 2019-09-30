Названа предварительная причина пожара на пляже популярного крымского санатория (Фото)

В ялтинском поселке Кореиз открыли для посещения пляж санатория «Мисхор». Правда, только половину территории.

Вторая огорожена – там разбирают остатки сгоревшего накануне здания.

Как уже сообщал «Новый День», возгорание произошло вчера, 29 сентября, примерно в 14 часов 15 минут.

Огонь вспыхнул в здании, где располагались туалеты и сервисные службы. У здания был второй этаж, на котором сделали апартаменты и сдавали туристам. По предварительным данным, возгорание началось в одном из жилых помещений из-за оставленного без присмотра включенного бытового прибора. Огонь охватил около 200 квадратных метров.

Во время пожара никто не пострадал.

Здание изнутри выгорело полностью.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 30.09.19

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