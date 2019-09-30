Севастополь обрел новое правительство

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в понедельник представил новый состав правительства города. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Должности вице-губернаторов сохранили Мария Литовко и Владимир Базаров. Как отметил Развожаев, Литовко будет курировать два департамента – экономического развития и сельского хозяйства, Базаров будет отвечать за Департамент городского хозяйства, Главное управление госжилнадзора и Севприроднадзор.

Новыми и.о. заместителями губернатора назначены бывший замминистра образования и науки РФ Денис Солодовников (будет курировать работу Департамента капстроительства, Департамента по имущественным и земельным отношениям, Департамента архитектуры и градостроительства и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры), бывший начальник управления делами исполкома ОНФ Алексей Парикин (Департамент финансов и Главное управление потребительского рынка и лицензирования), экс-сенатор от Севатополя Ольга Тимофеева (Департамент образования и науки, Главное управление культуры и Управление по делам спорта), бывший вице-спикер заксобрания Севастополя Александр Кулагин (Департамент здравоохранения, Государственная инспекция труда и Департамент труда и соцзащиты), экс-замруководителя исполкома ОНФ Светлана Пирогова (Департамент аппарата губернатора и правительства, Главное контрольное управление).

Кроме того, врио губернатора назначил новых руководителей департаментов правительства города. В частности, Елена Богомолова возглавила Департамент образования, Илларион Гапицонов – Департамент капитального строительства, Максим Левашов – Департамент по имущественным и земельным отношениям, Анастасия Солопеко – Департамент общественных коммуникаций.

Развожаев также сообщил, что три департамента теперь будут напрямую подчиняться губернатору. Речь идет о департаментах общественной безопасности, территориального развития и общественных коммуникаций.

Помимо этого, Развожаев объявил, что в минувшую пятницу отправил в отставку двух вице-губернаторов Андрея Шишкина и Ивана Кусова, главу департамента транспорта Игоря Титова, руководителя департамента городского хозяйства Михаила Тарасова, главу департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэма Зайнуллина, а также руководителей департамента образования и департамента территориального развития Игоря Белозерова и Валентина Демидова.

Как сообщал «Новый День», 11 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя был назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев. После назначения врио губернатора все чиновники правительства Севастополя продолжили работу в статусе и.о. Позже в отставку по собственному желанию ушли или были уволены вице-губернаторы Илья Пономарев, Владимир Татарчук, глава департамента капстроительства Сергей Смирнов, директор департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун, начальник пресс-службы правительства Севастополя Анна Малышко.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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