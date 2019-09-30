Зеленский пошёл против Трампа в деле Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от своих слов, сказанных в нашумевшей телефонной беседе с американским лидером Дональдом Трампом.

Напомним, Зеленский обещал Трампу дать команду «на 100 процентов своему» генпрокурору Украины расследовать коррупционные связи в «Незалежной» сына экс-вице-президента США Джо Байдена – главного соперника Дональда Трампа на предстоящих выборах президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об отказе «действовать по приказу» украинский президент заявил журналистам, комментируя скандальный разговор со своим американским коллегой.

«Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна. Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне», – заявил Зеленский.

Между тем, никакого «приказа» со стороны Трампа не было. Американский президент заявлял, что интересуется делом сына Байдена и выразил надежду на то, что оно будет до конца расследовано на Украине.

«Много говорят о сыне Байдена, и о том, что Байден закрыл уголовное дело, и многие люди хотят об этом узнать, поэтому все, что вы с генпрокурором сможете сделать, было бы отлично. Байден везде хвастается, что он закрыл дело, так что если бы вы могли разобраться с этим…. Мне это все кажется ужасным», – сказал Трамп в телефонном разговоре.

На что Зеленский с готовностью ответил согласием.

«Я хотел сказать вам о прокуроре. Во-первых, я понимаю, и я знаком с ситуацией. После того как наша партия получила большинство в Раде, новый прокурор будет стопроцентно моим человеком, моей кандидатурой, которую одобрит парламент, и он откроет новое дело в сентябре. Он или она разберется с ситуацией, особенно с той компанией, о которой вы говорили.

Вопрос расследования этого дела фактически является вопросом восстановления честности, поэтому мы об этом позаботимся и займемся расследованием дела», – ответил Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.09.19

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