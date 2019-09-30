Обрекли на смерть: в Керчи собирают подписи против перепрофилирования онкодиспансера

Керченские онкобольные могут остаться без оперативной квалифицированной помощи, а медработники – без работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», над керченским филиалом ГБУЗРК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М Ефетова» нависла угроза «перепрофилирования» – сокращение штата, запрет на проведение операций и невозможность провести диагностику на месте.

С середины августа в онкодиспансере закрыто патологоанатомическое отделение – уволился его заведующий. С этого же времени не работает гистологическая лаборатория. Пациенты вынуждены ехать для сдачи анализов либо в Ростов-на-Дону, либо в Симферополь. В первом случае результаты и консультацию можно получить быстрее, но этот вариант «за деньги».

«А пожилым людям, ослабленным онкобольным и многим другим категориям граждан, не имеющим средств и времени, придется ехать за 250 км в Симферополь и месяцами ждать приема специалистов. «Очередь за смертью», – говорят сотрудники онкодиспансера, уточняя, что для онкобольных счет идет на дни.

По медучреждению ходят слухи и о серьезном сокращении штата и «коек» в стационаре. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» медработники керченского онкодиспансера, с первого ноября количество хирургических сестер в операционном блоке – с трех до двух.

Кроме того, керченским онкологам могут запретить проводить плановые операции, количество которых около 600 ежегодно ( с начала 2019 года сделано уже 530). Дело в том, что отделение реанимации и интенсивной терапии в медучреждении существует лишь на бумаге.

«Нам говорят: «У вас нет реанимации – вы не имеете права оперировать», – рассказали врачи.

В республиканском онкодиспансере в Симферополе, которому подчиняется керченский филиал, отрицают сокращения. По словам главного врача Юрия Акиншевича, речи об увольнениях нет и не будет, однако «возможно перепрофилирование».

Глава медучреждения пообещал «позвонить в Керчь и все выяснить», после чего медработники перестали отвечать на вопросы, аргументируя запретом «сверху».

Между тем, они вместе со своими пациентами подготовили обращение (имеется в распоряжении редакции) к региональному министру здравоохранения Игорю Чемоданову, который, к слову, родом из Керчи.

«На сегодняшний день на учете диспансера стоит 5 тысяч 744 пациента. Ежегодно обращаются более 11 тысяч человек, выявляется 730 новых случаев онкопатологии. Несмотря на необходимость данного лечебного учреждения и наличия квалифицированных кадров, которые пока не разбежались, идет планомерное сокращение коечного фонда и закрытие так необходимого для диагностики и лечения патологического отделения.

Но врач-онколог не может наугад ставить диагноз. Ему необходимо четкое и своевременное гистологическое заключение о наличии онкологического заболевания…

Получается, что на заявление президента Владимира Путина 20 февраля 2019 года о том, что борьба с онкологией является ключевым направлением в здравоохранении и о необходимости ранней диагностики онкозаболеваемости – некоторым высокопоставленным руководителям медицинских учреждений Крыма глубоко наплевать», – говорится в тексте коллективного письма.

Керченский диспансер работает с 1959 года. Он обслуживает население Керчи и примыкающего к ней Ленинского района Республики. В общей сложности в его «зоне ответственности» более 210 тысяч человек.

Керчь,, Оксана Мурзина

Керчь,. Другие новости 01.10.19

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