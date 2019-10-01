Лобовое столкновение на трассе «Таврида»: погибли три человека, еще 5 ранены (ФОТО)

В ДТП с участием двух легковушек на трассе «Таврида» погибли три человека, еще пятеро травмированы. Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии, говорится в сообщении пресс-службы МВД по РК.

По информации ведомства, ДТП случилось сегодня около 8:40 на 76-м километре автодороги «Таврида» в районе феодосийского поселка Приморское. Лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада Приора» и «КИА Оптима», зарегистрированный в одной из стран ближнего зарубежья.

В результате аварии погибли три человека, находившиеся в отечественной машине, еще пятеро пострадали. Согласно данным полицейского главка, водитель «Лады», двигаясь со стороны Симферополя в сторону Керчи, выехал на полосу встречного движения, где врезался в иномарку.

Лобовое столкновение легковушек на трассе «Таврида», фото: пресс-служба МВД по Крыму

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются. Пострадавшим оказана первая помощь, сообщили в полиции.

По данным регионального МЧС, движение автомобильного транспорта в районе аварии не затруднено.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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