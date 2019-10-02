Украинские артисты обвинили Киев в лицемерном отношении к Крыму

Украинские артисты обвиняют Киев в лицемерии в отношении Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», позицию украинских властей раскритиковал певец Павел Винник.

Украина считает полуостров своим, но выступающих там украинских артистов называет предателями, отметил он.

«Если мы кричим, что Крым наш, почему я не имею права туда поехать и выступить? Меня там ждут, меня хотят там видеть. Почему мы купаться имеем право туда поехать, а выступить не имеем права?» – заявил Винник на пресс-конференции.

Ранее Винник говорил, что нет никакого смысла обсуждать, чей Крым.

«Важно то, что ты сделаешь, твои поступки. Мне кажется, что в первую очередь, мы должны отвечать за свои поступки. Касательно вопросов о Крыме и так далее, возможно сегодня нужно смотреть на дело, и вообще, то, что мы сегодня имеем, по-другому. Я не буду ничего говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня вообще разговоры об этом ничего не дают, когда ты кричишь – «наш Крым», а он не наш на сегодняшний день. Ну мы имеем то, что мы имеем. Есть факт. И если конкретно быть откровенным, за Крым не умер ни один солдат. Что дорого: Крым, Донбасс или Украина?! Я не считаю, что Крым забрали и он дороже, чем все остальное, чем жизнь, судьба наших украинцев».

За это высказывание певца внесли в базу скандального сайта «Миротворец».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.10.19

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